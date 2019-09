La class action à l’encontre Nintendo s’étend aux Joy-Con de la Switch Lite

© Nintendo

Des Joy-Con défectueux après 20 heures de jeu seulement

Nintendo encore muet sur la question

Via : Polygon

En juillet dernier, Nintendo avait rapidement donné dans le en annonçant qu'il prendrait en charge la réparation des Joy-Con défectueux . Mais dans le cas de la Switch Lite et de ses manettes non détachables, c'est toute la console qui doit être renvoyée au constructeur.D'après le site américain Polygon, l'action de groupe visant Nintendo dans le cadre des Joy-Con défectueux vient de déposer un avenant compilant des plaintes de possesseurs de la Switch Lite. Récupérés sur les réseaux sociaux, et notamment sur Reddit, les témoignages laissent entendre que certains joueurs rencontrent des problèmes de «» après 20 heures de jeu à peine.», peut-on désormais lire dans la». «», écrit encore un autre joueur cité dans la plainte.Mise à jour ce week-end, l'action de groupe regroupant 18 plaignants à travers 16 États des États-Unis n'a pas encore été commentée par Nintendo ou ses représentants. Mais le problème de « dérive » des Joy-Con, qui se manifeste par un mouvement indésirable du curseur alors même que l'utilisateur ne touche pas au joystick, est présent sur la Nintendo Switch depuis sa sortie en mars 2017.La pilule est d'autant plus dure à avaler pour les plaignants que, dans le cas de la Nintendo Switch Lite, la firme aurait eu le temps de disséquer sa console pour comprendre et juguler le problème.Finalement, le feuilleton de l'été reprend de plus belle pour une nouvelle saison.