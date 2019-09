Nintendo a écoulé 178 000 Switch Lite au Japon... en trois jours

Un nouveau départ pour la Nintendo Switch ?

Source : Famitsu

Déjà particulièrement en forme sur tous les marchés du globe, la Nintendo Switch a tout récemment été déclinée en une nouvelle version Lite. Plus petite, moins chère et exclusivement nomade, ce nouveau modèle a conquis pas loin de 180 000 joueurs nippons... en seulement trois jours.En effet,indique que du 20 au 22 septembre, ce sont précisément 177 936 exemplaires qui ont été vendus au Japon. Du côté de la Switch classique, on compte (sur cette même période) environ 62 000 ventes.Au Japon, on approche (déjà) tout doucement des 10 millions de Nintendo Switch (classiques donc) installées dans les foyers. Nul doute que la sortie dedans quelques semaines devrait permettre à Nintendo de franchir ce cap symbolique, sans oublieren début d'année prochaine...