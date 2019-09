L’OS rétrogaming Recalbox passe en version 6.1 avec son lot de surprises !

© Recalbox

Recalbox émulera bientôt plus de 100 systèmes

Uzebox

Amstrad GX4000

Apple IIGS, Amiga 600 et 1200

Spectravideo

Sharp X1

Palm

PC-88

TIC-80

Thomson MO6

Olivetti Prodest PC128

MSXturboR

Multivision

Atomiswave

NAOMI

la console Saturn.

Recalbox 6.1 prend en charge 15 nouvelles machines © Recalbox

© Recalbox

Ce n'est pas tout

Retrouvez les joies du CD avec le RetroArch Disc Project © Recalbox

Source : Communiqué de presse

Attendue depuis quelque temps, la mise à jour de l'OS rétrogaming embarque son lot de nouveautés et de surprises, comme ce fut le cas lors du lancement de Recalbox 6.0 : DragonBlaze Désormais disponible dans sa version 6.1 stable, Recalbox élargit une nouvelle fois sa liste de systèmes émulés, ses fonctionnalités, et sa compatibilité. Nous vous avions déjà dévoilé l'intégration des snaps vidéo qui présentent un aperçu de gameplay dans votre liste de jeux, une fonctionnalité optionnelle qui devrait notamment ravir les détenteurs d'une borne d'arcade.Porté à 80 lors du lancement de Recalbox 6.0, la liste des systèmes pris en charge s'agrandit encore une fois dans cette version 6.1 avec 15 nouvelles machines dont voici la liste complète :Soulignons toutefois que les trois dernières machines citées seront émulables uniquement sur PC dans un premier temps.Concernant la compatibilité, vous êtes certainement nombreux à attendre la prise en charge du récent Raspberry Pi 4 , il faudra toutefois faire preuve d'encore un peu de patience pour que l'équipe (entièrement bénévole) de Recalbox annonce cette nouvelle. Outre les cartes déjà supportées, tels que les cartes de développement de Pine64 (Rock64 et 64Pro), les Odroid (C2 et XU4), les PC (x86 / x64), Recalbox 6.1 étend sa compatibilité en prenant désormais en charge le Raspberry Pi 3A+. Finalement, hormis le Raspberry Pi 4, toutes les cartes Raspberry sont désormais compatibles.Autre grande nouvelle pour les détenteurs d'un Gpi Case, ou pour ceux qui seraient tentés par l'expérience, l'installation de Recalbox est désormais entièrementsur cet appareil et parfaitement optimisé pour les Raspberry Pi 0 et 0W, des cartes qui s'insèrent dans ce « GameBoy », comme une cartouche de jeu ! En outre, l'équipe de Recalbox annonce que ces optimisations vont profiter à toutes les cartes, et pas seulement aux Pi 0 et 0W, ce qui promet un « démarrage instantané » du système.Difficile de citer l'intégralité des nouveautés ici, nous vous conseillons donc fortement d'aller faire un tour sur le site officiel de Recalbox , ou, mieux, de visionner le live de ce vendredi 27 septembre ou plutôt son replay.Dans les grandes lignes, on peut souligner que nous retrouvons l'intégration de Kodi 17.6 dans cette nouvelle version, mais aussi la mise à jour de RetroArch dans sa dernière version 1.7.8 et sa nouvelle interface. Elle introduit également la traduction instantanée des jeux rétro grâce à la fonction «».Enfin, la grande surprise de Recalbox 6.1 est sans conteste le « RetroArch Disc Project » qui promet d'autant plus de nostalgie qu'il nous invite à ressortir nos CD de jeux (PS1, Sega CD, 3DO, Dreamcast, Saturn) !Cette fonctionnalité qui fait ici ses débuts ne sera disponible pour le moment que sur PC, et vous permettra de lancer vos jeux rétro simplement via votre lecteur CD-ROM. À l'avenir, le RetroArch Disc Project pourrait bien être porté sur certaines cartes de développement, affaire à suivre !On vous souhaite bien du plaisir à découvrir, faire découvrir, ou revivre vos meilleures expériences sur vos jeux vidéo préférés de l'époque grâce à ce formidable OS rétrogaming !