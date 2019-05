Recalbox : les vidéos snaps dès la version 6.1 à venir

Recalbox 6.1 arrive avec les vidéo snaps

L'qui permet l'de près de 80 consoles rétro différentes a inauguré une longue liste de nouveautés avec la sortie de la très attendue version 6.0 DragonBlaze il y a un peu plus d'un mois.Prise en charge de, compatibilité avec la(XAC) qui ouvre le monde du jeu vidéo aux personnes touchées par le handicap, intégration d'un, compatibilité avec de nouveaux appareils comme le, des nouveautés et une philosophie que nous avions eu la chance de connaître un peu plus puisqu'il y a quelques jours Fabrice, community manager chez, avait eu la gentillesse de se prêter au jeu et de répondre à nos questions.Cette fois-ci, Recalbox ne va pas tarder à arriver en version 6.1 et intégrera une nouveauté qui risque de faire plaisir aussi bien aux possesseurs d'unequ'à tout autre fan de jeux rétro : les. Il s'agit ni plus ni moins de rendre le menu de la liste de jeux un peu plus attrayant à l'aide d'un court extrait depour le jeu sélectionné. Bien entendu, lesn'auront pas un caractère obligatoire, vous aurez le choix pour chaque liste ou chaque jeux d'y inclure une vidéo de gameplay ou non.Notons tout de même que si vous souhaitez avoir une grande collection qui inclut de nombreux vidéo snaps, il sera nécessaire de passer par untel qu'un disque dur ou une clef USB !