L'Équipe lance sa propre émission 100% e-sport, et en direct s'il vous plaît !

L'e-sport, 5 % de l'audience web de L'Équipe

Du beau monde autour de la table

L'a été un passe-temps, avant de devenir une activité, et aujourd'hui une discipline, voire une pratique professionnelle, comme en Chine , premier quotidien sportif français, veut mettre à profit l'essor de l'univers de l'e-sport sur son site Internet, le 38plus visité de France avec 2,7 millions de visiteurs par jour (). Le média y lance, dès ce jeudi, saCe fut un pari il y a cinq ans, lorsque l'était l'affaire de médias de niche, de lancer des actualités liées à la discipline sur une plateforme telle que L'Équipe. Mais aujourd'hui, l'essai est magistralement transformé, puisque. Sur les 14 millions de visiteurs uniques mensuels du site,. Une performance.Alors, en plus de la diffusion ponctuelle de compétitions, de reportages et autres news, L'Équipe a créé une émission,, dont le, sur le site du quotidien mais aussi sur la plateforme vidéo Le talk-show est prévu pour durer deux heures avec, à la présentation un certain, suivi par des milliers de gamers sur Twitch et Twitter. Durant l'émission, celui qui officie habituellement comme commentateur de l'Overwatch League échangera avec Yannick Agnel, double champion du monde de DOTA et double champion olympique de natation à Londres, mais aussi Xavier Oswald d'OG Esports, Pauline Guillonnet de Vitality, Nicolas Besombes de France Esports, et Drijoka de WSC Group. Les commentateurs de, Chips et Noi, vont également intervenir.L'Équipe a par ailleurs annoncé, pour diffuser les finales du tournoi mondial de LoL qui auront lieu le 10 novembre à Paris, à l'AccorHotels Arena.