Le chinois GPD prépare sa presque-Switch, une console à manettes détachables

GPD, spécialiste des consoles-ordinateurs portables

Un OS Windows, Android ou autre chose ?

Source : Liliputing.

Une série d'images postées sur un forum chinois montre ce qui semble s'apparenter à une petite tablette de jeux équipée de manettes détachables de chaque côté. Hum, hum.La marqueest principalement connue pour son MicroPC et sa GPD Pocket, deux mini ordinateurs portables. Mais aussi pour saune gamme de PC de poche qui se rêve en consoles portables et avait connu un petit succès critique à sa sortie.Cette fois, les images dévoilées sur le Web laissent penser àet totalement inspirée, dans sa forme, de la. L'entreprise semble être en train de développer son appareil, puisqu'on avait déjà vu une image du dos de la console en avril dernier sur Facebook. C'est le PDG de l'entreprise lui-même qui l'avait postée.On retrouve sur ces images les caractéristiques habituelles des consoles portables. Des sticks et un pad directionnels, des boutons X, Y, A et B, un bouton start et un bouton select. Les manettes (Joy-con ?) sont par ailleurs détachables de la console.Celle-ci semble être plus petite que la Switch et plus proche d'un gros téléphone decomme le Razer Phone Néanmoins,, aucune image ne le montrant en action. Impossible de savoir s'il fonctionne sur Windows, Android, quelque chose d'autre, ni quelles seront les caractéristiques du processeur et de l'appareil en général.