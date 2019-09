Nintendo tease un nouveau périphérique pour la Switch

Lire aussi :

C'est via une simple vidéo que la marque nippone a dévoilé cet objet assez étonnant qui devrait être utilisable avec. Ce périphérique adopte une forme circulaire et les manettes Joy-Con pourront s'y accrocher directement, grâce à des sangles. Pour le moment,n'a pas donné de nom à cette bizarrerie qui fera sans doute beaucoup parler d'elle.À travers un clip diffusé sur les réseaux sociaux, nous pouvons observer plusieurs joueurs, utilisant le périphérique en question de manières différentes. Il sera par exemple possible de le tenir à deux mains, ou bien d'accrocher un Joy-Con autour de notre cuisse via un simple scratch. Un tel procédé servira sans doute àAprès, le fabricant va continuer de proposer des manièresde jouer. Ce nouveau périphérique pourrait également signer le grand retour de Wii Fit... Nous n'aurons pas à patienter bien longtemps pour en savoir plus puisque, c'est-à-dire, à l'ouverture du