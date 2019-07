À bas le ragequit ! Apex Legends va pénaliser les joueurs quittant les parties classées

Apex Legends introduit un système de parties classées

Des pénalités de matchmaking pour éviter le ragequit

Selon ses développeurs,est un «». Si le jeu a connu une ascension fulgurante, il a également explosé en plein vol ... Alors, pour reconquérir le cœur des joueurs, les développeurs promettent une saison 2 plus gratifiante La saison 2 d', intitulée, a débuté mardi 2 juillet sur PC, Xbox One et PS4. Elle introduit de nombreuses nouveautés dans le jeu de Respawn Entertainement. Notamment un nouveau personnage : Wattson, la dixième légende jouable du Battle Royale . Ou encore des changements majeurs sur la carte, ainsi que des améliorations du côté de l'armement.Mais surtout, la deuxième saison d'Apex Legends intègreet un système de classement des joueurs. Ainsi, le jeu propose six niveaux compétitifs différents : Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant et Apex Predator. Puis, chaque niveau comporte quatre divisions, afin d'ajuster le niveau des joueurs, sauf les Apex Predator, les meilleurs joueurs du Battle Royale.Pour participer aux parties classées et tenter d'atteindre le sommet, il faut être ausur le jeu. Et payer des RP, en fonction de son niveau, sauf pour les matches de Bronze, qui sont gratuits. Enfin, chaque partie rapporte jusqu'à 17 RP, en fonction de ses performances en jeu. Le système de rank d'ne possède. Toutefois, il est possible de monter et descendre entre les divisions d'un niveau.Les développeurs ont déclaré que leur objectif était «». Ils ont créé les, un système de parties classées, de façon a créé un environnement à enjeux et à récompenses élevées. Un environnement qui peut évidemment générer beaucoup de frustration chez les joueurs, jusqu'auUn comportement que les développeurs de Respawn Entertainment ne veulent pas voir dans leur Battle Royale. Pour éviter cela, ils ont intégrépour les joueurs quiune partie classée. Ainsi, ils n'auront plus accès aux parties pendant une durée variable, de cinq minutes jusqu'à une semaine, pour ceux quisouvent.En parallèle, lorsque l'un de ses alliés abandonne une partie en cours, il est possible d'obtenir une défaite annulée. C'est-à-dire que, comme dans Apex Elite, le joueur lésé ne perdra pas de points dans cette partie, mais il pourra en obtenir en fonction de ses performances. De quoi relancer Apex Legends, qui n'en finit plus de chuter