Le Commodore 64, avec son mythique clavier, de retour en boutique cette année

Une réplique taille réelle, sous licence officielle

Prix et disponibilité

Source : Gizmodo

L'an dernier, certains se sont procurés en boutique , la version miniature du célèbre ordinateur des années 80. En cette fin d'année 2019, le 5 décembre très précisément, il sera possible de mettre la main sur, une réplique taille réelle du Commodore 64.Un nouveau modèle mis au point par Retro Games,évidemment, que l'on pourra brancher à n'importe quel écran moderne, via une connectique HDMI. Il intègre un clavier complet (et fonctionnel) et est accompagné d'une manette classique à micro-switch, que l'on pourra connecter à l'un de ses quatre ports USB.Le concepteur indique que l'on pourra profiter de, à savoir le mode original C64 BASIC, le mode VIC20 BASIC et enfin le mode Games Carousel. Ce dernier donnera accès aux 64 jeux en mémoire, auxquels il sera possible de jouer en 50 ou 60 Hz, en profitant de filtres CRT et de modes d'affichage optionnels.», indique fièrement Koch Media, en charge de la distribution.Ce nouveau TheC64 sera disponible en magasin le 5 décembre 2019, au prix public conseillé deSoulignons qu'il ne s'agit pas ici d'une réplique de type « Mini », contrairement à MegaDrive de SEGA qui sera disponible en septembre.