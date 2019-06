Découvrez la liste complète des jeux de la SEGA Mega Drive Mini !

SEGA officialise les 12 derniers jeux de sa Mega Drive Mini

La liste complète des 42 jeux inclus dans la SEGA Mega Drive Mini

Sonic The Hedgehog

Ecco the Dolphin

Castlevania: The New Generation

Space Harrier 2

Shining Force

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

ToeJam & Earl

Comix Zone

Altered Beast

Gunstar Heroes

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

Thunder Force III

Super Fantasy Zone

Shinobi III

Streets of Rage 2

Earthworm Jim

Sonic The Hedgehog 2

Probotector

Landstalker

Mega Man: The Wily Wars

Street Fighter II: Special Champion Edition

Ghouls 'n Ghosts

Alex Kidd in the Enchanted Castle

The Story of Thor

Golden Axe

Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Sonic The Hedgehog Spinball

Vectorman

Wonder Boy in Monster World

Tetris

Darius

Road Rash II

Strider

Virtua Fighter 2

Alisia Dragoon

Kid Chameleon

Monster World IV

Eternal Champions

Columns

Dynamite Headdy

Light Crusader

Bonne surprise pour les joueurs, en lieu et place des 40 jeux initialement prévus,a finalement décidé d'inclure un total de 42 jeux, ce qui n'est pas pour nous déplaire.Attendueen boutique, lavient enfin d'officialiser sa playlist complète. En effet, le groupe vient d'annoncer pas moins de 12 nouveaux titres, ce qui porte donc à 42 le nombre de jeux proposés par la machine.Rappelons que la Mega Drive Mini disposera d'un format 55 % plus compact que le modèle original, avec une alimentation USB et une sortie HDMI. Le tout est chapeauté par M2, un développeur particulièrement apprécié pour son expertise au niveau de l'émulation.Évidemment, bien que la playlist proposée par SEGA soit assez exceptionnelle, certains noteront forcémentà commencer par Sonic 3, mais également OutRun, Streets of Rage premier du nom ou encore d'autres hits comme Quackshot, Rocket Knight, Alien Soldier...À noter toutefois la présence de, deux titres jamais parus (ou presque) officiellement sur la console de SEGA.Enfin, pour les amateurs d'import, la division japonaise de SEGA va proposer également un accessoire atypique, la, soit un socle reproduisant un (faux) Mega-CD, lequel est surmonté d'un (faux) module 32-X avec une (fausse) cartouche de Sonic. Et c'est bigrement stylé, non ?