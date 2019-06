Metro Exodus a (enfin) été aperçu sur le Microsoft Store

Pile à temps pour l'E3

Source : Windows Central

Si vous jouez sur ordinateur et que vous êtes allergique à la boutique en ligne de la firme à l'origine de, alors nous avons une bonne nouvelle pour vous. En effet,a été aperçu sur le Microsoft Store avec une date de sortie fixée au. C'est donc en toute fin de semaine que l'exclusivité temporairement obtenue par l'Epic Game Store expirera.Ainsi, une annonce plus officielle pourrait avoir lieu ce dimanche puisque c'est ce jour-là quetiendra sa conférence à l'E3 2019 à partir de 22 heures. La Xbox One ne sera pas la seule star de ce show qui devrait durer aux alentours de deux heures et les appareils Windows pourraient donc accueillir quelques nouveautés, dont ce fameuxRappelons que cet opus est le troisième épisode de la trilogie dans laquelle le monde a été ravagé par une guerre nucléaire. Seuls quelques survivants se cachent dans le métro de Moscou et vous incarnez l'un d'eux. Sur le Microsoft Store, le jeu devrait coûteret faire environ 55 Go.