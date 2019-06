E3 : année charnière pour Microsoft, qui y dévoilera 14 jeux issus de Xbox Game Studios

Just finishing our final E3 rehearsal here with the team in Redmond. Feel really good about the briefing. Lots to show. We have 14 Xbox Game Studios games in the show this year, more first party games than we've ever had in the show. Fun times. #XboxE3 — Phil Spencer (@XboxP3) 30 mai 2019

Les répétitions sont terminées

Fable IV est listé sur Mixer. Crédits : Mixer

De nouvelles consoles et du cloud gaming à la pelle

On devrait enfin en apprendre plus sur le Projet xCloud de Microsoft. Crédits : Microsoft

Source : Twitter

Plus d'une douzaine de titres donc, tous estampillés du logo, qui compte dans son cheptel des noms tels que(Hellblade) ou(Fallout : New Vegas).», écrit Phil Spencer dans son tweet, comme pour signifier que c'en est désormais fini pour Xbox d'être à la traîne. Cette année,compte bien diriger le train de la, et annonce que pas moins dedéveloppés en interne seront présentés lors de la conférence Xbox qui se tiendra le(heure française).Un créneau de deux heures, qui ne sera pas de trop pour faire le tour des nouveautés à venir donc. De fait, en plus des très attendus Gears 5 et, nous devrions avoir droit à un paquet de surprises au sommet desquelles trônerait un probableEn effet, ce dernier avait été listé par « erreur » sur l'application(le Twitch de Microsoft) un peu plus tôt cette semaine. Lionhead Studios ayant été remercié par la firme, c'est(Forza Horizon) qui serait à la manœuvre ici. Eurogamer affirme d'ailleurs que le studio appartenant à Microsoft travaille depuis 2017 sur un action-RPG en monde ouvert en comptant sur une armada de 200 développeurs.Outre ces très bonnes nouvelles qui sonnent comme une promesse de renouveau pour la, on attend aussi beaucoup d'annonces concernant le, le Project xCloud et - bien entendu - les nouvelles consoles de Microsoft.Le GamePass devrait d'ailleurs arriver sur, déclinant le principe d'un accès à plus de 200 jeux par le biais d'un abonnement sur l'écosystème Windows. Concernant le cloud gaming, pour lequel Microsoft est très investi, nous attendons plus d'informations concernant les spécificités techniques et - surtout - le prix du service, ainsi que sa disponibilité.Enfin, il ne fait quasiment aucun doute que Microsoft lèvera officiellement le voile sur sesnom de codeet. En effet si plusieurs détails avaient déjà pu être révélés via des fuites , Sony a déjà dévoilé un joli morceau de sa futurelors d' une interview accordée à Wired . Aussi pour ne rien manquer de l' Clubic vous invite à prendre part à son dispositif exceptionnel en compagnie de Maxence, Kevin et Virgil !