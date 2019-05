Dota 2 : éviter les joueurs toxiques pourrait bientôt impliquer un abonnement

Quand Valve se met difficilement à la page

Une fonctionnalité « Avoid Player » pour l'heure rachitique

À télécharger :

Dota2 sur Windows



Éviter les joueurs les moins amicaux pourrait bien vous coûter 9,99 dollars par mois. C'est en tout cas ce que laisse entendre, qui propose - jusqu'à nouvel ordre -, son option de filtrage des joueurs toxiques, racistes, homophobes (ou des harceleurs) uniquement au travers du Battle Pass de. Cette offre payante permettait jusqu'alors d'obtenir essentiellement descosmétiques et d'activer des fonctionnalités optionnelles sur le titre.Souvent déployées au travers de mises à jour, les fonctionnalités de(basées sur des systèmes de réputation en ligne ou sur des IA capables de détecter et d'écarter les pseudos comportant des insultes, par exemple) se font de plus en plus communes dans le monde du jeu en ligne. Malgré quelques lacunes inhérentes, dans certains cas, à leur jeunesse, ces dernières sont la plupart du temps proposées par défaut et gratuitement à l'ensemble des joueurs. Un moyen relativement efficace deet de rendre les parties en ligne vivables pour tout le monde.Valve, de son côté, et au grand dam de The Verge , semble s'être longtemps désintéressé de ce type de mesure, au point de laisser lesprendre une importance croissante sur les serveurs de Dota 2. Si d'autres titres multijoueurs emblématiques ne sont pas épargnés par ce phénomène, Valve n'a, par exemple, toujours pas pris soin d'instaurer un filtrage des pseudonymes afin d'éviter les débordements... et ce même six ans après le lancement de Dota 2, précise le média américain.Plus irritant encore pour les joueurs, cette fonctionnalité expérimentale de Valve, inclue depuis peu dans le Battle Pass de Dota 2, affiche. Comme rapporté sur les forums de Steam, cette dernière se montre peu intuitive et permet à peine de mettre en place des blocages ciblés contre certains joueurs en particulier. Dans son état actuel, précise The Verge, la fonctionnalité ne permet donc pas d'éviter efficacement les joueurs toxiques. Un service payant décidément difficile à défendre.Les joueurs victimes de harcèlement, ou souhaitant simplement s'épargner le comportement déplacé d'autres personnes en ligne, doivent donc - pour l'heure - se contenter de passer les indésirables en sourdine.