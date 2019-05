Les vainqueurs de la ZLAN remportent 40 000€ de cash-prize

Quelques informations sur ZeratoR et la ZLAN

La team Oserv remporte 40 000€ et un joli trophée

Source : Millenium.

Le binôme de la teama finalement remporté les 40 000 euros de cash-prize.La ZLAN est unLyonnais organisé par, streamer et vidéaste français. De son vrai nom Adrien Nougaret, il est surtout reconnu pour sessur Twitch et YouTube et l'organisation d'événements autour du e-sport comme la Trackmania Cup. Il est également dirigeant du studio de développement de jeux vidéo Unexpected. Peu de temps après la sortie de Starcraft II et en tant que commentateur, il a fait partie de la team aAa, Millenium puis GameCreds.Le décathlon du jeu vidéo s'est déroulé dans le hall du palais du Pays d'Arles, réunissant pas moins de 196 joueurs dont deux poules de 49 duos. Le but :successivement, dont TrackMania 2 Stadium, Super Smash Bros Ultimate, Minecraft, Portal 2, H1Z1 ou encore Worms. Le jeu final n'a été dévoilé qu'à la fin de la LAN (et c'est tombé sur Bomberman !). Le petit bonus ? Une dictée, avec un texte écrit par ZeratoR lui-même et en phase de poule uniquement.C'est donc le duoqui a remporté cette (première !) édition de la ZLAN, en s'imposant dans un BO7, 4 victoires à 2, face au duo Titatitutu & Wackamat. Pour information, la récompense comprenait 40 000€ pour le duo vainqueur, 5 000€ pour les deuxièmes, et 2 500€ pour les troisièmes et quatrièmes.La ZLAN aura par ailleurs remporté un franc succès, en rassemblant une partie du Twitch francophone et avec un pic à 115 000 viewers dans la soirée.ZeratoR a annoncé qu'une deuxième édition est d'ores et déjà prévue pour 2020. Elle sera très probablement ouverte au public, même si ce n'est pas encore confirmé.