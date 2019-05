De nouveaux (et prestigieux) éditeurs rejoignent l'association France Esports

« Un signal très positif pour le développement de la pratique des sports électroniques »

continue de garnir ses rangs. Le collège de l'association vient d'enregistrer l'arrivée de cinq nouveaux adhérents de poids :. Ces cinq éditeurs rejoignent Bethesda Software, Riot Games mais aussi le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) et le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV).», salue France Esports. «», ajoute son président, Stéphan Euthine.L'association, créée en 2016, a vocation à réunir les acteurs du secteur qui veulent développer, promouvoir et faire progresser l'et son encadrement. Alors que l'esport gagne du terrain et se développe à l'international, via un véritable processus de professionnalisation, France Esports entenden l'accompagnant dans sa croissance tout en respectant des valeurs et principes sacrés de l'Olympisme, comme on peut le lire dans ses statuts.