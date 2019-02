L'e-sport français se structure avec ses Assises, qui auront lieu jusqu'au mois de juin

© Sean Do, Unsplash

Une série de cinq ateliers

Des Assises nécessaires au bon développement de l'esport en France

L'ne cesse de prendre de l'ampleur dans le monde et en France, où la Direction générale des entreprises, représentant le ministère de l'Économie et des Finances ; la Direction des sports, rattachée au ministère des Sports ; et l'association France Esports ont décidé de lancer les, le 20 février à Paris.Le premier(il y en aura quatre autres) portait autour des outils déployés au soutien de la structuration de l'écosystème amateur et de la régulation éthique de l'esport. La prochaine réunion, le 20 mars, portera sur l'inclusivité, puis sur la formation et le statut des joueurs professionnels en avril, avant le développement économique et l'innovation en mai et l'attractivité et l'organisation des grands événements internationaux au mois de juin.Ces différents ateliers accueillent plusieurs intervenants parmi lesquels des professionnels et des représentants associatifs actifs dans le secteur de l'esport hexagonal.Les Assises doivent permettre au gouvernement de prioriser son action pour. Elles faciliteront à terme la mise en place d'un cadre réglementaire spécifique et permettront d'identifier les freins et les obstacles au développement du secteur en France. Une feuille de route sera d'ailleurs dressée à la fin des ateliers.Yannick Agnel, double champion olympique de natation en 2012 et désormais à la tête d'une structure esportive, était présent mercredi pour ce premier rendez-vous. Il était accompagné de Jean-François Martins, adjoint à la mairie de Paris.