Microsoft fait la démo de son Project xCloud une semaine avant l’événement gaming Google

Source : Xbox

l'a répété à plusieurs reprises, l'avenir de sa divisionpassera par le streaming. Après avoir fait part de ses ambitions dans ce domaine l'année dernière, leétait attendu au tournant, car aucune démonstration n'avait encore été faite. Ainsi, le constructeur américain a pris tout le monde de court lorsqu'il a présenté une démo en direct depuis le plateau de son émission Inside Xbox du 12 mars dernier.Nous avons donc pu admirer quelques minutes de gameplay pour. Une manetteétait connectée en Bluetooth afin de confirmer la facilité avec laquelle il sera possible de jouer au catalogue Xbox depuis n'importe quel appareil. Learrivera aussi sur PC, consoles et tablettes, mais Microsoft a tenu à préciser sa stratégie en matière de jeux vidéo pour les années qui viennent.Ainsi, Kareem Choudhry, le patron de la division cloud gaming chez, a mentionné le fait que lui et ses équipes n'essayaient pas de faire disparaître les consoles :Si la firme de Redmond prend la parole cette semaine, c'est aussi pour contrer unen grande forme sur la scène gaming. En effet, la filiale d'Alphabet a teasé sa présence à la GDC 2019 avec une vidéo des plus intrigantes. Ce qui est pratiquement certain, c'est quedevrait dévoiler son service de streaming de jeux le 19 mars à partir de 18h00, heure française.avait donc tout intérêt à frapper en premier.