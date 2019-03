Le créateur de Dark Souls évoque la possibilité de développer un battle royale

Crédits : Activision

Le magnétisme du Battle Royale



Apex Legends, le dernier-né du genre Battle Royale, a déjà conquis 50 millions de joueurs en un mois. Crédits : EA Games

Source : Game Informer

Une admiration suffisante pour envisager de contribuer au genre ? Il est certainement trop tôt pour le dire. Mais les termes employés par Miyazaki ne manqueront pas de susciter notre curiosité.Ce genre de jeu, popularisé par Player Unknown's Battlegrounds , puis par Fortnite et quantité d'autres titres jusqu'au plus récent Apex Legends suscite la plus vive admiration dans les hautes sphères de From Software.», déclare Hidetaka Miyazaki au journal britannique The Telegraph . «(de gameplay, ndr)(que nous le fassions, ndr)», conclut le créateur.Évidemment, pour qui est familier avec la ludothèque du studio, difficile d'imaginer un jeu pouvant se rapprocher de la mouvance Battle Royale. Mais From Software est une maison pleine de ressource et la sortie prochaine de(le 22 mars sur PC, PS4 et Xbox One), un jeu se rapprochant plus volontiers de Tenchu que des précédents travaux du studio, nous prouve que le studio n'a pas peur de la prise de risque. Développer un Battle Royale en 2019 peut-il être considéré comme une prise de risque ? On vous laisse le soin de répondre.