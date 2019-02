PUBG Mobile x Resident Evil 2 : le mode "Survive Till Dawn" disponible

Resident Evil 2 au pays de PUBG Mobile

Disponible depuis un peu moins d'un mois maintenant sur PC, PS4 et Xbox One, l'excellent(issime) Resident Evil 2 refait parler de lui aujourd'hui, avecUn nouveau mode de jeu qui proposequi comprend 60 joueurs dans la structure habituelle de PUBG Mobile. Les joueurs vont alors rencontrer de multiples types de zombies issus de la franchise de Resident Evil sans oublier les Lickers ou encore Tyran, en plus de zombies créés par l'équipe de PUBG Mobile.Pour Vincent Wang, DG chez Tencent : "".