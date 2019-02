Unity : le moteur pourrait prochainement supporter le Ray-Tracing

Quand Jensen Huang vend la mèche...

Unity s'était déjà attaqué au Ray-Tracing il y a 4 ans

En début de semaine, Nvidia accusait en effet le coup de résultats trimestriels moroses, marqués notamment par une baisse de 45% des revenus générés par sa branche Gaming . Une baisse - pour ne pas dire une chute - expliquée par les difficultés des GeForce RTX à s'imposer sur le marché. Il faut dire que le Ray-Tracing proposé par ces nouvelles puces n'est supporté que par quelques titres à peine. Une situation que Jensen Huang espère ardemment, et pour des raisons évidentes, voir évoluer au plus vite.En tentant de rassurer les actionnaires quant aux perspectives d'avenir des puces RTX, le patron de Nvidia indiquait dans ses commentaires que le support du Ray-Tracing était désormais disponible sur l'Unreal Engine et Unity. Seulement problème, Unity n'avait encore rien annoncé à ce sujet.Il n'empêche que la nouvelle vient d'une source sure (Huang serait fort mal avisé de badiner avec les informations transmises à ses actionnaires). Par ailleurs, l'arrivée prochaine de ce support sur Unity sonne comme une suite logique alors qu'Epic Games annonçait récemment le rendre accessible sur son célèbre Unreal Engine L'entrée (désormais très probable) de Unity sur le terrain du Ray-Tracing préfigure aussi, à moyen terme, du développement de plus de jeux usant de la technologie popularisée par Nvidia avec ses nouvelles cartes graphiques. Une perspective alléchante pour le fondeur qui pourrait ainsi voir ses ventes de GPUs reprendre pour de bon, à mesure que l'offre en titres disposant du Ray-Tracing s'affirme.Si Unity Technologies (firme derrière le moteur du même nom) n'a pas pris la peine de publier un quelconque communiqué visant à confirmer ou infirmer les dires de Jensen Huang, il convient de noter que le groupe a un certain passif avec la technologie Ray-Tracing.Comme le rappelle Engadget , Unity avait été en effet collaboré en 2017 avec le réalisateur sud-africain Neil Bloomkamp (District 9, Elysium, Chappie) sur la réalisation technique de la série animée. Impressionnante sur le plan visuel, cette dernière mettait notamment en exergue des effet de brouillards volumétrique, de lumière ainsi que des reflets propulsés en temps réels. Une démonstration technique de premier ordre pour la firme et son moteur qui s'était déjà penchée sur la question du Ray-Tracing en 2015