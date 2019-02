Enderal : le mod gratuit qui ajoute 100 heures de jeu à Skyrim est disponible

Crédits : SureAI

Enderal : une refonte totale de l'expérience Skyrim

Enderal dispose de son propre workshop

Conçu par les Allemands de SureAI, qui avaient déjà fait leurs armes en livrant l'excellentpours'offre gratuitement à tous les possesseurs de l'édition originale desur Steam.Malheureusement, les possesseurs de ladevront repasser à la caisse pour s'offrir l'édition originale du RPG (actuellement 14,99 €).Les équipes de SureAI ont poussé leur folie des grandeurs au point d'offrir à Enderal un tout nouveau cadre. Letire un trait sur Bordeciel et ses plaines enneigées au profit de paysages beaucoup pluset luxuriants.Doté de personnages inédits et d'un doublage allemand et anglais intégral, Enderal vous propose d'incarnerauquel il incombera de résoudre un conflit religieux.Plus fidèle à la vieille école des jeux de rôle, Enderal troque ainsi le concept d'Enfant du Dragon et des cris qui vont avec paret de capacités uniques.Bonne nouvelle pour celles et ceux ne s'imaginant pas jouer à un ersatz de Skyrim sans mods : Enderal dispose de son propre workshop. On y trouve d'ailleurs déjà une refonte du gameplay rendant les affrontements plus ardus et ajoutant quelques fonctionnalités.Nexus Mods dispose aussi d'une catégorie déjà florissante pour lede SureAI, au sein de laquelle on trouve desENB et autres améliorations d'interfaces.