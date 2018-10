Les mods PC pour Skyrim désormais compatibles sur la version Switch

La majorité des mods PC disponibles sur Switch

Si les mods ne sont pas officiellement supportés sur la version Switch de, une véritable communauté de moddeurs s'organise pour pouvoir profiter des mêmes avantages que leurs homologues sur PC.Développé par des passionnés, lepermet à tous les possesseurs d'une Nintendo Switch hackée de porter très simplement les mods en provenance de- la référence en matière de modifications de jeux Bethesda. Avec l'aval du staff de Nexus Mods lui-même, cet outil a permis aux joueurs Switch de profiter des mods les plus populaires du jeu. Oui, surtout ceux qui permettent de rendre vos personnages plus sexy.Mais outre ces coquineries, d'innombrables mods permettent de rendre Skyrim plus agréable à l'œil. Datant déjà de 2011, le carton de Bethesda n'est pas particulièrement bien mis en valeur sur la console de Nintendo. Des mods tels que Vivid Weathers rendent les effets météorologiques plus crédibles, quand Lucien permet d'être accompagné par un PNJ doté de plus de 1 600 lignes de dialogue.Autant de mods au service de l'immersion dans l'univers de Bordeciel, à retrouver directement sur Nexus Mods . Par simple curiosité, évidemment.