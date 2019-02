Apex Legends : Epic Games aurait-il peur ?

La guerre sera rude entre Fortnite et Apex Legends

Google fait sa loi

En seulement deux petits jours, le titre de Respawn Entertainment a enregistré plus de 2,5 millions de joueurs dans le monde. Ce score à peine croyable est lié en partie à la politique économique du jeu puisqu'il est téléchargeable gratuitement (les joueurs Xbox One doivent tout de même se munir d'un abonnement Xbox Live Gold). Ainsi, Apex Legends se place en première ligne des adversaires à l'indétrônableAfin de ne pas laisser ce petit nouveau s'installer tranquillement, Epic Games s'est offert un petit coup de pub discret mais néanmoins très efficace. En effet, si vous tapezdans la barre de recherche Google, le premier résultat est une publicité pour...! Epic s'est ainsi positionné sur les mots clés désignant le jeu édité par Electronic Arts. Une stratégie payante ? Affaire à suivre...Le soft créé par Respawn se démarque par son orientation vers la coopération puisqu'une partie regroupe 19 équipes de trois joueurs. Il est impératif de collaborer pour l'emporter, ce qui apporte une dimension tactique supplémentaire. est disponible sur PS4, Xbox One et PC via Origin.