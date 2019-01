Fallout 76 : un "mode survie" fait son apparition

© Bethesda Softworks

Plus de danger mais aussi plus de récompenses



© Bethesda Softworks

Sur son site a déclaré que le ", chacune apportant des nouveautés et autres améliorations. Pour accéder au JcJ, il sera nécessaire de passer par le menu principal. L'éditeur a détaillé une partie du contenu que la version bêta proposera à sa sortie.Dans sa structure, le "mode survie" est assez similaire à l'aventure classique. Il sera possible de réaliser des quêtes ou même de participer à de nombreux événements. Le changement radical vient du fait que chaque joueur est une menace. Un affrontement ne pourra plus être ignoré et le danger sera donc constant. Les développeurs offriront la possibilité de créer un nouvel avatar pour ce mode mais vous pourrez aussi utiliser votre personnage fétiche issu de "l'aventure".Attention car si vous perdez beaucoup de munitions et autres objets en "survie", cette progression sera également valable dans le mode "aventure". En cas de mort, vous serez directement renvoyé dans votre C.A.M.P ou dans l'abri 76. Enfin, les récompenses en capsules et bric-à-brac seront revues à la hausse dès que vous tuerez un autre joueur.Notez qu'un classement sera aussi d'actualité pour mesurer vos performances avec celles de vos amis. Aucune date d'arrivée pour ce "mode survie" n'a été communiquée pour le moment.