Fallout 76 : Bethesda bannit les joueurs qui sont entrés dans la dev-room

Une cachette qui aurait pu déséquilibrer tout le jeu

Des bannissements préventifs en attendant de nouvelles informations

Source : Eurogamer

Ainsi, plusieurs petits malins ont pu se rendre dans une dev-room cachée derrière un mur de la version PC. Une telle pièce est souvent utilisée par les développeurs jeu afin de tester des fonctionnalités avant la sortie de leur jeu. Sauf que dans le cas de, ce lieu renfermait de nombreux bonus qui, une fois récupérés, pouvaient grandement avantager les utilisateurs concernés.C'est bien simple : toutes les armes du soft étaient présentes dans la dev-room. Il était même possible d'y trouver des cosmétiques et de l'équipement pas encore disponible publiquement.La réaction dene s'est pas fait attendre et les sanctions seront visiblement exemplaires : «», a expliqué l'éditeur sur Facebook.».Enfin, d'après Eurogamer,aurait transféré la dev-room dans un autre endroit mais cette dernière serait toujours accessible. Cependant, il n'est dorénavant plus possible d'y récupérer des objets comme cela pouvait être le cas auparavant.