Niantic : une levée de fonds de 190 M$ avant le lancement de Harry Potter : Wizards Unite

Une levée de fonds de 190 millions de dollars pour Niantic

En attendant Harry Potter

Au début du mois de décembre, on apprenait que les revenus générés par l'application Pokémon GO s'élevaient à 80 millions de dollars , soit de quoi faire le bonheur de son développeur : Niantic. Ce mêmequi vient de finaliser il y a quelques jours une nouvelle levée de fonds de 190 millions de dollars, après un tour de table réunissant pas moins de 26 investisseurs.Une levée de fonds qui permet à la firme d'être désormais valorisée à hauteur de, et qui inclut quelques acteurs de renom comme aXiomatic Gaming, IVP ou encore le géant Samsung. Avec cette nouvelle levée de fonds, Niantic est parvenu à collecter pas moins deUne nouvelle collecte qui devrait permettre à Niantic de soigner le lancement d'un nouveau titre mobile très attendu en 2019 :. Initialement attendu pour la fin d'année 2018, le jeu inspiré de l'univers imaginé par J.K. Rowling sera finalement lancé dans le courant de l'année 2019. Un titre qui sera évidemment basé sur le principe de réalité augmentée, si chère à Niantic.Une réalité augmentée que l'on retrouve notamment dans la nouvelle version du jeu Ingress , qui permet de transformer les villes et les quartiers du monde entier en un vaste univers de science-fiction propice à l'exploration et à l'aventure. Un jeu qui, à l'instar de Pokémon GO, repose sur la géolocalisation pour révéler un plateau de jeu mondial et mettre à jour des portails dissimulés dans des lieux publics et points de repère.