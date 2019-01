Apple joue les censeurs et supprime tous les jeux Rusty Lake de l’App Store

Les jeux de l'éditeur Rusty Lake sont indisponibles au téléchargement sur l'App Store. © App Store

Procès d'intention

Le studio a annoncé la suppression de la dizaine de jeuxde l'après qu'un utilisateur se soit plaint de ne plus les trouver en ligne.La décision d'Apple de supprimer tous les jeux estampillés Rusty Lake est des plus étonnantes, car la grande ressemblance entre les titres est justement due au fait que chaque jeu se déroule au sein du même univers.Par ailleurs, la firme de Cupertino s'est pour le moment refusée à tout commentaire sur cette disparition soudaine d'une dizaine de titres, dont le jeufigurait par ailleurs parmi les meilleures applications de l'année ... sur le Google Play Store.Sur Twitter, l'éditeur espère qu'il ne s'agit-là que d'une procédure de suppression automatique, et que cela n'émane pas d'une volonté profonde d'Apple de voir disparaître les jeux Rusty Lake de son catalogue.Le principe des jeux Rusty Lake est simple : vous vous retrouvez dans une pièce où chaque mur est porteur de stigmates d'un sombre passé, et d'autant d'énigmes à résoudre. Chaque épisode (donc chaque jeu) permet d'en apprendre un peu plus sur les événements qui constituent la douloureuse histoire du Rusty Lake, qui donne justement son nom au studio de développement. Des jeux certes répétitifs, mais dont l'immense majorité est gratuite.