Red Dead Redemption 2 arrivera-t-il sur PC ? C'est ce que laissent penser ces images

Un rêve de longue date pour les fans de la licence

Alors que le premier opus den'avait finalement pas connu de version PC, celui des aventures d'va-t-il avoir cette chance ? C'est possible ! En tout cas, et avant d'aller plus loin, précisons que cette information est à prendre avec des pincettes, puisqu'elle ne circule pas depuis un organe officiel de Rockstar Games.C'est en effet sur YouTube qu'a été lâchéequi nous mettent la puce à l'oreille, parmi lesquels le, l'antialiasing mis au point par Nvidia il y a quelques années.La mystérieuse vidéo, intitulée, a été mise en ligne le 16 décembre 2018 sur YouTube par une page,, créée le même jour sur la plateforme, fermée ce 19 décembre. On peut y voir le héros charismatique de Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan, marcher dans la petite ville de Valentine (nous semble-t-il), puis le joueur mettre le jeu en pause pour accéder aux options graphiques. Ce qui marque également en visionnant la vidéo, c'est, qui circule sur l'écran et qui tend à confirmer l'utilisation desur ordinateur. On distingue aussi le, qui permet de connaître la dernière version de Windows installée sur ce dernier.L'absence de version PC pour les aventures de John Marston était vraiment mal passée chez de nombreux fans, qui rêvaient de pouvoir incarner le personnage devant leur écran en profitant de toutes les commodités qu'un ordinateur peut procurer par rapport à une console de salon. Pour savoir si le deuxième opus du jeu arrivera sur PC et si cette vidéo YouTube n'est pas un fake, il faudra en tout cas patienter au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Généralement, Rockstar met entre 12 et 18 mois pour transférer ses versions consoles en versions PC. Et RDR2 n'est disponible que depuis le 26 octobre...