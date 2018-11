Rockstar donne le coup d'envoi de la bêta de Red Dead Online aujourd'hui

Un lancement en quatre temps

Source : The Verge

Cela fait depuis déjà un mois que les joueurs peuvent se perdre dans les étendues sauvages du troisième opus (en comptant Red Dead Revolver) de la saga signée Rockstar Games. Dans les heures qui viennent, plusieurs joueurs pourront se lancer dans la composante multi du titre avec Red Dead Online.Les heureux élus seront les possesseurs de l'édition "Ultime" du jeu. Ils pourront accéder à la bêta dès ce mardi 27 novembre. Ensuite, la bêta sera accessible dans un second temps à celles et ceux qui ont commencé à jouer à Red Dead Redemption 2 le 26 octobre. Ces derniers pourront découvrir Red Dead Online le mercredi 28 novembre. Ceux ayant joué pour la première fois au solo entre le 26 et le 29 octobre auront accès au online le 29 novembre. Enfin, tous les autres se lanceront dans le multijoueur à partir du vendredi 30 novembre.Rappelons que Red Dead Online est disponible gratuitement pour les joueurs possédant une copie de Red Dead Redemption 2 sur PS4 ou Xbox One. Il sera donc possible de chasser avec ses amis, de se retrouver au sein d'un campement ou encore de chercher des trésors. Un mode compétitif sera également de la partie.