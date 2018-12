Sony a-t-il laissé fuiter les chiffres de ventes des jeux PS4 ?

Un bug dans l'outil My PS4 Life ?

Les chiffres de ventes révélés

Source : Arstechnica

Pour célébrer la fin de l'année 2018 et les cinq ans de la PS4,a mis en ligne un nouvel outil, baptisé My PS4 Life . En reliant ce dernier à son compte PSN, le joueur peut profiter d'un récapitulatif complet en vidéo de sa « carrière » PS4, l'application indiquant notamment le premier jeu joué, ou encore celui sur lequel le joueur a passé le plus de temps.L'application My PS4 Life livre également des informations concernant les différents trophées glanés, en affichant le pourcentage de joueurs ayant déverrouillé tel ou tel trophée, comme c'est le cas sur PS4.Toutefois, le programme va ici un peu plus loin, en indiquant clairement le nombre de joueurs à avoir déverrouillé les trophées... Un simple calcul permet donc de connaîtrede chaque titre PS4.Ainsi, dans le cas de, le trophée «» a été déverrouillé par 33 764 joueurs, soit 8,3 %. Un rapide calcul permet donc de déduire que 406 795 joueurs ont lancésur PS4. Evidemment, si ces chiffres sont exacts, cela constitue un couac assez monumental pour Sony, puisque, notamment lorsque ceux-ci sont peu flatteurs. En se basant sur le même système de calcul,culminerait à 9 millions de ventes, contre 6 millions pourou encore 2,4 millions pourLe site web Gamstat a rapidement été mis en place et permet de visualiser les chiffres de ventes de nombreux titres PS4, calculés grâce à l'application My PS4 Life. Evidemment, ces derniers ne sont pas « officiels », et on note l'absence de certains titres maison commeou encore