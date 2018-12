PUBG Mobile : la map Vikendi sera disponible le 20 décembre

© PUBG Corp

La neige apporte de nouvelles perspectives de gameplay



Un déploiement progressif sur l'ensemble des machines

Source : TechViral

Actuellement disponible sur PC via les serveurs de test, elle débarquera aussi sur console l'année prochaine. Les joueurs smartphone et tablette devront attendre moins longtemps, puisque ce nouveau terrain de jeu débarquera dès la semaine prochaine.Rappelons que cette map se nommeet qu'elle a la particularité d'être. Ses dimensions sont de 6 x 6 kilomètres et elle opte pour un gameplay plus rapide que sur Erangel et Miramar. Les véhicules utilisés lors des parties glissent sur la neige, les joueurs peuvent doncpour traquer les autres survivants. Bien évidemment, ces empreintes ne restent pas indéfiniment. Au rayon des nouveautés, nous retrouvons une motoneige, ainsi qu'un fusil d'assaut (le G36C) réservé à la carte en question.Afin de célébrer le lancement de ce terrain de jeu inédit, les développeurs mettront à disposition le Pass survivant : Vikendi. Il sera accessible à tous les joueurs, maissera également proposée pour 9,99 €. Il donnera accès àet cinq types de missions seront mis en place lors de la sortie officielle de la map : les missions quotidiennes, hebdomadaires, débutant, premium et défi.Vikendi sera disponible sur les serveurs live lesur PC. PUBG Mobile l'accueillera un jour plus tard, soit le 20 décembre. Les joueurs Xbox One et PS4 devront patienter jusqu'en janvier prochain. La date précise n'a pas été officialisée pour le moment.