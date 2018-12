PUBG Mobile : un partenariat avec Capcom et Resident Evil 2

En début d'année prochaine, les fans de survival-horror vont pouvoir redécouvrir le remake tant attendu de Resident Evil 2 Le jeu constituera évidemment un événement majeur pour Capcom, qui a décidé de s'allier à un partenaire assez particulier :En effet, via un tweet,a annoncé un crossover entre les deux univers. Impossible toutefois pour l'heure de savoir sur quoi va déboucher ce partenariat assez improbable. On imagine que PUBG Mobile va accueillir une horde de zombies, et que de nouveaux défis seront proposés, mais difficile de comprendre le lien entre les deux licences.Dans son tweet, le groupe précise : «Bonne question...