La dernière saison de The Walking Dead reprendra le 15 janvier... sans Telltale

L'épisode 3 arrive le 15 janvier

Source : Gamekult

Alors quea annoncé en catastrophe mettre la clé sous la porte en septembre dernier, c'est, l'auteur à l'origine des comics, qui est venu à la rescousse de la licence.Entamée au mois d'août dernier, la quatrième et ultime saison de The Walking Dead verra ainsi son troisième épisode - « Broken Toys » - sortir leDans l'attente, on apprend que les précédentes saisons de la licence allaient faire leur réapparition progressive sur les plates-formes de téléchargement. En outre, celles et ceux ayant déjà acheté l'intégralité de la saison 4 de The Walking Dead recevront automatiquement les prochains épisodes ; il n'y a rien à faire de particulier malgré le passage de témoin en coulisses.