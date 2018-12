Pokémon Go : les batailles entre joueurs (PvP) vont bientôt arriver !

Des combats entre joueurs et l'apparition de trois Ligues pour Pokémon de niveaux différents

Préparez-vous... Les Combats de Dresseurs arrivent bientôt dans Pokémon GO❗ #GOBattle pic.twitter.com/XHrfSS1ARY — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) 30 novembre 2018

On vous a bien entendu, Dresseurs ! Voici un aperçu exclusif des Combats de Dresseurs. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous retrouverez trois Ligues de combat dans Pokémon GO : la Super Ligue, la Ligue Ultra et la Ligue de Maître ! #GOBattle pic.twitter.com/vDxhvp5XHD — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) 30 novembre 2018

Elle était un peu le manque absolu réclamé par tous les joueurs, la carence dont souffrait: nous parlons bien sûr de l'absence d'un véritable, traduisez « joueur contre joueur. » Vendredi, l'éditeur The Pokémon Company et le développeur Niantic ont teasé l'arrivée de la fonctionnalité dans une série de tweets publiés sur compte officiel du jeu mobile. Un très joli coup de communication deux semaines après la sortie deetAprès un lancement tout à fait réussi en 2016, le jeu basé sur la réalité augmentée, Pokémon Go, s'est un poil tassé, même s'il conserve une base de fans très importante. Il y a quelques mois, l'intégration d'échange de Pokémon entre joueurs avait déjà pu raviver la flamme du titre. Mais l'arrivée destombe à point nommé et devrait définitivement relancer l'intérêt des joueurs pour le jeu multijoueur, dont les combats se limitaient aux dépôts de Pokémon dans des arènes.À l'occasion du lancement des combats de dresseurs,: la Super Ligue et la Ligue Ultra, davantage réservées aux plus stratégiques, ainsi que la Ligue de Maître, faite pour les créatures aux PC élevés. Les trois tournois seront limités à des Pokémon de 1 500 PC pour la première, de 2 500 PC pour la seconde, ou illimités pour la dernière.Selon un représentant de Niantic, la fonctionnalité pourrait être mise en place à l'occasion d'une