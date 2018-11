Les premiers Tamagotchi Pokémon officiels débarquent au Japon en janvier

Tamagotchi

Tamagotchi

Lea eu son heure de gloire. Mais les Japonais -ces veinards- vont avoir l'occasion de le redécouvrir avec la commercialisation, prévue, du tout premier Pokémon Tamagotchi officiel, conçu par Bandai, son fabricant historique, en association avec The Pokémon Company.Et la star de ce Tamagotchi, ce n'est pas le célèbre Pikachu, mais, adorable créature devenue la star de l'un des deux nouveaux jeux de la franchise, Pokémon, Let's Go Evoli, sorti le 16 novembre sur Nintendo Switch.Revenons au Tamagotchi. Deux versions sont proposées :. Selon son mode de vie, les soins prodigués et les activités privilégiées, chaque Evoli aura la possibilité d'évoluer en huit créatures différentes, notamment en Aquali, Voltali, Pyroli, Noctali ou Mentali.Si vous avez la chance de faire un détour par le Japon, sachez que le Tamagotchi sera vendu au prix tout à fait raisonnable de 2 300 yens, soitenviron.