EA et l'UEFA créent la Ligue des champions électronique

ricochet64 / Shutterstock.com

280 000 dollars en jeu pour tournoi XXL

Il y a quelques mois,a acquis les droits de lade façon à pouvoir proposer la compétition à ses joueurs surdans sa version réaliste, alors que c'était le concurrent PES qui les possédait depuis plusieurs années. Mais non content de cela, et après avoir organisé l'e-Ligue 1 et l'e-Coupe du monde, vient de créer l', la version électronique de la plus prestigieuse des compétitions européennes qu'elle intègre aux Global Series, un véritable calendrier des tournois majeurs e-Foot d'EA.Les concurrents s'affronteront surà l'occasion de qualifications qui auront lieu lors de. À l'issue de cette phase, les 64 meilleurs joueurs de la planète disputeront un tournoi dans un lieu pas encore dévoilé, les 26 et 27 avril prochains.Huit joueurs auront le privilège de disputer, un jour seulement avant la finale de la vraie Ligue des champions, qui aura elle aussi lieu dans la capitale madrilène, au Metropolitano. Pour cette finale, les huit derniers compétiteurs pourront recruter et utiliser les vrais footballeurs impliqués dans la phase de groupes de l'UEFA Champions League.Le grand vainqueur de cette e-Ligue des champions remportera une grande partie des 280 000 dollars en jeu. Grâce à cet événement, EA espère fédérer des millions de fans de football et de e-Football.