Rainbow Six Siege: Opération Wind Bastion se dévoile brièvement

Plus d'informations la semaine prochaine

C'est une toute nouvelle carte qui sera proposée dans cette mise à jour majeure. Les joueurs prendront la direction du Maroc, dans le massif montagneux de l'Atlas. Ce nouvel environnement, intitulé « Forteresse », offrira de nombreux espaces ouverts mais aussi des lieux plus confinés. Cette architecture visera à favoriser aussi bien le combat à distance que le combat rapproché.Il ne s'agira pas de la seule nouveauté puisque deux nouveaux agents feront aussi leur apparition. Les joueurs pourront donc sélectionner un nouvel Assaillant ainsi qu'un Défenseur inédits, tous deux originaires du Maroc.Ubisoft n'a rien précisé de plus, puisque l'ensemble du contenu de « Operation Wind Bastion » sera présenté durant la finale de la Pro League. Cet événement se tiendra à Rio de Janeiro le 18 novembre prochain. Rainbow Six Siege est disponible sur PS4, Xbox One et PC.