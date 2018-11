Les DLC prévus pour Final Fantasy XV en 2019 ne sortiront pas

charnsitr / Shutterstock.com

Une fin écourtée pour Final Fantasy XV

Lors d'un programme spécial dédié à Final Fantasy XV, nombreux étaient les joueurs à attendre de nouvelles annonces pour le titre, notamment au sujet des nouveaux DLC. Mais coup de théâtre : alors que la restructuration du studio Luminous Productions est en cours, l. Les trois autres projets sont purement et simplement abandonnés. Il s'agit là d'une décision radicale, en lien avec le départ dede, et la stratégie de l'éditeur de recentrer la filiale Luminous Productions sur un autre nouveau projet, sans aucun lien avec Final Fantasy.Un seul DLC pour 2019 (prévu en mars), voilà qui fait un peu maigre pour conclure cet épisode. Nous pourrons découvrir Insomnia, 30 ans avant les événements de Final Fantasy XV. Un retour dans le passé qu'il est déjà possible de découvrir grâce à une vidéo teaser. À ne surtout pas regarder si vous n'avez pas terminé Final Fantasy XV !Des rumeurs parlent de courts-métrages qui pourraient arriver pour nous donner un peu de contexte autour de l'histoire de Ardyn mais aussi de Aranea, Lunafreya et Noctis. En clair, même si les DLC sont annulés, de mini-épisodes vidéo pourraient débarquer...Afin d'être complets sur le sujet, évoquons également, déjà disponible (une extension 100% multijoueurs pour avoir son propre avatar et réaliser des quêtes avec d'autres joueurs). Il sera proposé au mois de décembre en version standalone, c'est-à-dire sans avoir besoin d'acheter le jeu d'origine. De nouveaux boss, costumes et armes sont prévus.