Microsoft : une application Xbox Game Pass pour Android et iOS

L'application mobile Xbox Game Pass est disponible

Soucieux de permettre aux joueurs de découvrir plus facilement les nouveaux jeux inclus dans son offre, Microsoft a mis au point une application officielle, disponible sur iOS et Android. Une application qui permet aux joueurs d'accéder aux derniers contenus du Xbox Game Pass directement depuis leurs smartphones.L'application permet ainsi de découvrir et télécharger votre prochain jeu sur votre console durant la journée, afin de pouvoir rapidement commencer à jouer sur Xbox One dès votre retour à la maison le soir. Microsoft précise qu'il faut bien veiller à configurer la console sur « Démarrage instantané » depuis le menu Paramètres, pour autoriser les installations à distance et profiter au mieux de l'application, même en déplacement.L'application Xbox Game Pass est disponible dès à présent, sur iOS et Android. Évidemment, le téléchargement de l'application est gratuit. L'abonnement Xbox Game Pass reste pour sa part calé au tarif de 9,99 euros/mois, et permet d'accéder à plus d'une centaine de jeux en illimité