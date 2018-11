Destiny 2 est provisoirement disponible et gratuit sur Battle.net

Activision

C'est Noël avant l'heure

Un an après sa sortie en fanfare, Bungie et Activision, en collaboration avec Blizzard Entertainment, ont décidé de faire grossir la conséquente fan base deen proposant gratuitement à l'ensemble des abonnés de la plateformele jeu en sa version PC. Si l'offre n'est valable queen vous connectant sur l'application Battle.net, voilà l'occasion idéale de se procurer le titre et ainsi rejoindre les Gardiens contraints de fuir les forces Cabals de la Légion Rouge.Pour profiter de Destiny 2, sachez que, une inscription durant la période vous donnera le même droit. Seulement, si vous créez votre compte après le 2 novembre, vous devrez consentir àsi vous souhaitez acquérir le jeu. Un moindre mal, puisque les alertes permettent de débloquer son compte Blizzard, de supprimer un Authenticator, de retrouver son nom de compte et surtout d'autoriser une réinitialisation de mot de passe, sans oublier les notifications pour tout changement sur votre compte.Ceux qui possèdent déjà Destiny 2 recevront, qui viendra commémorer la première année de présence du jeu sur la plateforme Battle.net. Les nouveaux joueurs, eux, auront aussi la possibilité d'essayer le nouveau mode « Gambit » de l'extension. Cette dernière était sortie au mois de septembre., a précisé Steve Cotton, développeur et directeur de Destiny 2 : Forkasen.Pour bénéficier du jeu complet et gratuit, rendez-vous sur https://eu.account.blizzard.com/gifts/ après vous êtes connecté ou avoir créé votre compte.