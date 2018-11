Une série basée sur les jeux-vidéo Zelda serait en préparation

© Nintendo

Une série The Legend of Zelda

Diffusion sur Netflix

Source : The Wrap

La franchise The Legend of Zelda, saga culte du monde du jeu vidéo depuis le premier titre sorti en 1986, pourrait trouver le chemin du petit écran. Selon les rumeurs,, serait actuellement en discussion avec Nintendo pour adapter Zelda en série.La rumeur provient du producteur lui-même. Sur Instagram, il a confié être en contact avec une « entreprise du jeu vidéo japonaise mythique » pour adapter en série un de leurs « jeu iconique ». Il n'en fallait pas plus pour que la rumeur d'un Zelda en série ne naisse.Adi Shankar a indiqué qu'il allait annoncer le nom de cette nouvelle série le 16 novembre prochain. La confirmation ne va donc pas se faire attendre bien longtemps, mais nombreux sont les fans qui voient déjà Zelda comme étant ce fameux projet secret...Rappelons qu'Adi Shankar travaille aussi sur une série animée d'Assassin's Creed. Si cette nouvelle série est confirmée, elle porterait sur les écrans une franchise culte du jeu vidéo, initiée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka sur NES.Comment évoluera le personnage de Link ? A quoi ressemblera la princesse Zelda ? Faut-il s'attendre à un animé au rendu graphique voisin de Castlevania ou à une toute autre direction artistique ? Réponses très bientôt.