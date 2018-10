Rachat de Zynga par Ubisoft : la promesse d'un joli coup sur le jeu mobile

Ubisoft reste un petit acteur du jeu mobile

Un achat estimé à 4 milliards de $

Ces derniers jours, la rumeur d'un rachat de l'éditeur de jeux mobilespar Ubisoft s'est intensifiée. Le créateur de Farmville pourrait être absorbé prochainement par le poids lourd français duSi rien n'est officiel pour le moment,pourrait profiter de ce rachat pour accélérer son développement mondial sur les plateformes mobiles, où elle est très mal placée.Lene représente aujourd'hui que 8% des ventes totales d'Ubisoft sur l'année fiscale 2017/2018, avec une progression d'1% par rapport à l'année précédente. Mais l'accord ne serait pas, selon Bloomberg , un moyen pour l'éditeur français de récupérer des licences certes connues internationalement mais bien moins populaires aujourd'hui que par le passé.Ubisoft pourrait tirer profit de la régie publicitaire de Zynga. En mettant la main sur cette dernière, l'éditeur pourrait populariser ses plus grosses licences commeouplus facilement.L'étude économique suggère également que ce rachat permettrait de tirer parti du partenariat récent établi entre Ubisoft et. L'entreprise chinoise, qui a pris 5% de participation dans la société parisienne, est également l'éditeur de la messagerie instantanée, avec plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, principalement en Chine. Il serait possible pour Ubisoft de promouvoir ses productions directement dans la messagerie et d'accélérer son développement sur leReste pour Ubisoft le cout d'une telle acquisition. Les analystes estiment le montant de la transaction à 4 milliards de $, avec une prime de 20% sur le prix de clôture de l'action. L'entreprise est aujourd'hui valorisée à 3,6 milliards de $. Ce montant représente plus de deux fois le chiffre d'affaires de l'éditeur français pour l'année en cours.L'entreprise devra obligatoirement s'endetter si elle compte acquérir Zynga dans les prochaines semaines mais cela ne devrait pas poser de problème aux investisseurs. Les revenus des, réguliers, assurent des rentrées d'argent qui permettront de financer cette acquisition sur le long terme.