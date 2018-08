Le jeu indé Monument Valley va être adapté en film

Patrick Osborne à la réalisation

Voilà queva recevoir un laurier supplémentaire. Plébiscité aussi bien par les joueurs que par la presse spécialisée, ledéveloppé parva se voir adapter dans un film d'animation mêlant CGI et live action. Bonne ou mauvaise nouvelle ?Le projet sera porté par un spécialiste de l'animation :. Le réalisateur, auréolé par un Oscar pour son court-métrageen 2015, a travaillé pour de nombreux films Disney en tant qu'animateur. Avec Raiponce et Les Mondes de Ralph sur le CV, voilà qui devrait rassurer quant au côté technique de l'adaptation de Monument Valley.Seulement voilà, on le sait, jeux vidéo et cinéma ont rarement fait bon ménage. Aussi pour un jeu aussi cryptique et taiseux que Monument Valley, on se demande bien comment Paramount (épaulé par Weed Road Pictures) parviendra à rendre justice à l'épopée de la princesse Ida.Sorti en 2014 sur iOS et Android, Monument Valley est unqui voit sa protagoniste ? la princesse Ida ? se mouvoir à travers des « décors impossibles ». Des effets de perspectives troublants, et une architecture directement inspirée des travaux de l'artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher, qui font du jeu développé par Ustwo l'un des tout meilleurs jamais sortis sur smartphone.