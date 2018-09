La croix gammée désormais autorisée dans les jeux vidéo en Allemagne

Cachez cette croix...

Le jeu vidéo enfin au niveau des arts « traditionnels »

Vous êtes vous déjà posé la question de savoir pourquoi dans les jeux vidéo récents mettant en scène l'armée allemande durant la 1ère ou Seconde Guerre mondiale, la croix gammée nazie (ou Hakenkreuz) n'apparaissait jamais ? La réponse est simple, par souci de pouvoir vendre ces jeux partout et notamment en Allemagne.En effet, la vérité est simplement qu'en Allemagne, depuis la chute du nazisme, la reproduction de quelconque symbole rappelant le tristement célèbre parti national-socialiste est soumise à des conditions très strictes.Pour faire court, la reproduction de la croix gammée est interdite partout et tout le temps, sauf dans le cas de certaines « productions artistiques », cadre auquel pourraient bien figurer certains jeux vidéo désormais.En effet, l'Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, également appelée USK pour les intimes, a annoncé jeudi dernier qu'elle procéderait désormais à des évaluations au cas par cas, afin d'autoriser, ou non, la présence de croix gammées dans un jeu vidéo.C'est à cette occasion qu'Elisabeth Secker, directrice générale de l'USK a déclaré :Une décision saluée par les éditeurs de jeux vidéo qui n'ont probablement pas oublié qu'en 1998, le tribunal de Francfort avait déterminé que feu le jeu Wolfenstein 3D, n'était pas autorisé à en afficher.Une décision justifiée à l'époque par le fait que