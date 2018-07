La série inspirée du jeu Halo pourrait vraiment voir le jour

Le projet Halo longtemps repoussé

Modifié le 06/07/2018 à 14h27

Les fans désespéraient mais l'attente semble bien se terminer : il y aura bien une série Halo. Selon nos confrères ArsTechnica , la chaine Showtime aurait en effet commandé 10 épisodes racontant les aventures du Master Chief. La mise en chantier de ces épisodes devrait avoir lieu dès l'année prochaine mais aucune date de diffusion n'a été encore annoncée.Plusieurs personnages tirés de l'univers du jeu devraient faire leur apparition à l'écran. L'intrigue sera concentrée sur la guerre que se mènent les humains et les Covenants durant le 26ème siècle.Ce n'est pas la première fois qu'un projet Halo est annoncé. La dernière fois, c'est durant la conférence de lancement de la Xbox One, en mai 2013. Microsoft avait surpris son monde en présentant ce projet, avec l'apparition sur scène de Steven Spielberg.Le metteur en scène devait assurer la co-production de la série TV via sa société de production Amblin. Mais en 2014, après le lancement décevant de sa console de jeux, Microsoft avait revu ses plans et rayé ses intentions de devenir producteur de contenus, hormis pour ce projet Halo qui dormait dans les cartons en attendant une meilleure opportunité. C'est désormais chose faite et Steven Spielberg reste attaché comme producteur de la série.Avec Showtime comme diffuseur, on peut désormais espérer de prochaines informations très prochainement. Un nouveau jeu Halo, le 6ème épisode canonique de la série, a été également annoncé en juin dernier durant l'E3 2018 de Los Angeles.