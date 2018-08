EVE Online : des mini-jeux aident les scientifiques à comprendre les cellules

Joueur ou biologiste ? Et pourquoi pas les deux !

I need back up !

Au cours d'une récente étude scientifique, des experts en biologie cellulaire se sont retrouvés avec une banque de données comprenant pas moins de 33 millions d'images. Une gigantesque banque d'images donc, et qu'il leur fallait analyser, image par image, afin d'approfondir leurs connaissances sur un sujet passionnant : le fonctionnement des protéines.Afin d'un peu mieux comprendre le sujet, il convient de commencer par les bases.Si nos connaissances actuelles sur les protéines permettent d'ores et déjà de comprendre le B-A BA de leur fonctionnement, elles ne fournissent toutefois qu'une vague idée de leur fonction réelle. Un manque de connaissances notamment dû au fait que les protéines comprises dans une cellule, voient leur rôle totalement changer selon l'emplacement qu'elles occupent dans ladite cellule.Pour faire simple, dans le cas où deux protéines pourraient sembler similaires en tout point, en matière d'ordre ou d'identité de leurs acides aminés, si l'une se trouve dans le noyau de la cellule, et la seconde à sa surface, leur rôle varie énormément.La première, parce qu'elle interagit avec l'ADN de la cellule, et la seconde, à sa surface, parce qu'elle interagit avec les autres protéines se trouvant dans son environnement. Deux actions bien distinctes donc.Tout le problème rencontré par les scientifiques au cours de cette expérience était donc de savoir si, au cœur des 33 millions d'images qu'ils avaient récoltés, les protéines se trouvaient dans le noyau de la cellule, ou à sa surface.Afin de répondre à cette problématique, les scientifiques ont alors eu une idée. Pourquoi ne pas mettre le grand public à contribution pour cette recherche ? Et quoi de mieux pour motiver monsieur et madame tout le monde, d'y participer, que d'inclure ces 33 millions d'images au cœur d'un jeu vidéo ?Et c'est bien ce que les scientifiques ont fait, avec le jeu Eve Online C'est ainsi que les chercheurs réalisant l'étude ont alors contacté les développeurs du jeu, et, en collaboration avec une organisation appelée Massively Multiplayer Online Science , conçu une nouvelle interface sur le jeu, comprenant les 33 millions d'images qu'ils avaient besoin de classifier, et en demandant aux joueurs souhaitant participer au projet, de le faire à leur place, en échange de monnaie pour le jeu, ainsi que de divers badges.Une stratégie s'étant révélée payante puisque pas moins de 300 000 joueurs se sont essayés à ce nouveau « mod » et plus de 60 000 d'entre eux ont parcouru l'intégralité de la banque d'images.C'est ainsi que sur les 33 millions d'images traités par les joueurs, plus de 24 millions ont été considérés comme des analyses de « haute qualité », un chiffre bien supérieur à ce que n'importe quel programme automatisé aurait pu fournir comme résultat.D'après les chercheurs, faire réaliser cette analyse par un professionnel aurait coûté plus de 1,5 million de dollars.Ils se sont ainsi retrouvés largement gagnants en utilisant ce jeu vidéo afin de faire contribuer les joueurs à faire avancer la recherche scientifique, mais ont également appris de leur méthodologie, via un réseau de « deep learning », afin de considérablement améliorer les performances de leur IA, au cas où les joueurs ne seraient pas toujours là afin de les aider dans leurs recherches.