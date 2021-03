Life is Strange 3 s’appelle True Colors, et sortira le 10 septembre

Le jeu sortira le 10 septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X et Stadia pour 59,99€. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.

Life is Strange : Remastered Collection également au programme

Il fallait s’y attendre : Square Enix ne résiste pas à la tentation du remastering de Life is Strange et Life is Strange : Before The Storm. Life is Strange 2 est mystérieusement absent de cette compilation.

Tout ce beau monde sera regroupé sous l’égide Life is Strange : Remastered Edition, et sera intégré à l'édition Ultime de True Colors (80€). La collection sera par la suite commercialisée indépendamment au cours de l'automne.