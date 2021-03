Payday 3 : grâce à un contrat de 50 millions de dollars signé avec Koch Media, Starbreeze avance sereinement

Avec la signature de ce contrat, on peut acter que Starbreeze est désormais hors de danger. Du moins d’ici à ce que Payday 3 sorte des cartons, et sous réserve que le FPS coopératif en fasse un — de carton.

Mais quand on voit la popularité dont jouit encore le précédent opus de la licence, et l’attente cristallisée autour du futur Back 4 Blood, on se dit que les joueuses et joueurs sont toujours aussi friands de ce genre d’expériences. Sans aller jusqu’à dire que le succès de Starbreeze est assuré, disons que le studio avance désormais moins à l’aveugle.

D’après le studio, les jeux de la licence Payday auraient été installés plus de 28 millions de fois. Tous opus et supports confondus. Le lancement de Payday 3 est pour le moment calé à 2023, sur consoles et PC. Le jeu devrait prendre la voie du Game as a Service, avec l’ajout régulier de nouveaux contenus et fonctionnalités.