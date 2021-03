Square Enix Presents : Life is Strange, Project Athia et toutes les annonces à retenir

Ce Square Enix Presents a aussi fait le point sur les jeux mobiles en développement dont un Just Cause et un certain Hitman Sniper Assassins qui sortira en 2021. Un titre dans l'univers de Space Invaders utilisant la réalité augmentée (coucou Pokémon Go) a également été présenté sans plus de précisions pour l'instant. Balan Wonderworld (26 mars 2021) y est lui aussi allé de sa petite vidéo.