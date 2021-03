Final Fantasy VII Remake : aucun autre DLC n’est prévu, le studio se focalise pleinement sur la partie 2

Non, Square Enix ne va pas nous refaire « une FF XV ». Autrement dit : essuyer les plâtres d’un développement chaotique en découpant son récit en DLC plus ou moins convaincants. L’aventure dédiée à Yuffie, qui sera offerte dans le cadre de Final Fantasy VII Remake: Intergrade (l’édition PS5 du jeu) sera le seul et unique DLC avant la sortie de la seconde partie du jeu.

D’après la traduction qu’en a fait Nibel sur Twitter, l’article de Famitsu laisse même entendre qu’aucun DLC n’était en réalité au programme. Mais que, s’exerçant à manipuler le hardware de la PlayStation 5, les équipes ont finalement fait un pas de côté pour doter cette nouvelle édition d’une petite friandise à destination des fans.

Un contenu additionnel finalement assez généreux, puisqu’il intègrera non seulement un nouveau personnage jouable, mais aussi de nouvelles invocations et matérias exclusives.